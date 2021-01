Kompany en Anderlecht trappen tegen OH Leuven drukke maand januari op gang: “Om de drie dagen een match: dat heb ik het liefst”

AnderlechtRSCA ging met een fijn gevoel de korte winterstop in. Het won makkelijk tegen Beerschot en sloot 2020 af in de top vier. Daar willen Vincent Kompany en co met het oog op play-off 1 uiteraard ook blijven. Een zege zondag tegen ‘concurrent’ OH Leuven is dus een must.

“Dat geldt altijd voor Anderlecht”, zei Kompany daarover. “Ik ben altijd op mijn hoede, super attent. Dat is ook nodig met onze jonge kern. Of de match tegen OHL de waardemeter wordt, weet ik niet. Ik zie nog wel enkele matchen in januari. Onze realiteit is dat wij altijd top moeten zijn. So be it. OH Leuven is één van de beste ploegen van België op de counter. Maar er zijn manieren om daar tegen te verdedigen. Ik heb respect voor hen, ze hebben aanvallers die het verschil kunnen maken, maar ik heb in de voorbereiding een veel groter hoofdstuk besteed aan onze eigen ploeg. We moeten uitgaan van eigen sterkte en tegelijk hun gevaren neutraliseren.”

Er wacht die ploeg een druk programma, met in januari zes matchen met inzet in 21 dagen. “Dat heb ik het liefst”, aldus Kompany. “Don’t believe the hype and don’t believe the drama, zeg ik vaak. Als je in een periode zit met om de drie dagen een wedstrijd, dan is er niet veel tijd om je vragen te stellen. Dus geef mij maar een periode met veel matchen. Of ik veel ga roteren? Ik heb het al gezegd: wij hebben geen supersterren of grote vedetten, maar wel een brede kern die competitief is. Met veel jongeren die hard werken en volgens ons klaar zijn om te presteren.”

RSCA zag met Percy Tau wel een basispion vertrekken, de Zuid-Afrikaan keerde terug naar Brighton. Een aderlating. “Percy had onderscheidend vermogen, misschien als één van de weinigen in onze kern. Dus dat is een verlies. Ik besef dat het op korte termijn moeilijk wordt om hem te vervangen. Het zal aan de jongens die iets meer tijd gehad hebben zijn om de leemte nu op te vullen.”

Quote Iedereen heeft kansen gekregen en zal, als ze de juiste ingesteld­heid tonen, kansen blijven krijgen. Dit soort zaken ligt veel meer in de handen van de spelers zelf dan in die van mij Kompany over een mogelijke nieuwe kans voor Vlap

Michel Vlap, bijvoorbeeld? Kompany ging niet te diep in op de case van de Nederlander, die eind 2020 zelfs de selectie niet haalde tegen Beerschot. “Wat ik wil zien, zijn drie basisprincipes: hard werken, nederigheid en intensiteit. Reken daarbij ook de techniek die bij RSCA hoort. Iedereen heeft kansen gekregen en zal, als ze de juiste ingesteldheid tonen, kansen blijven krijgen. Dit soort zaken ligt veel meer in de handen van de spelers zelf dan in die van mij.”

Wat wel duidelijk is, is dat Karel Van Eetvelt begin april stopt als CEO. Ook die nieuwe matchsverschuiving kwam ter sprake. “Mijn relatie met Karel is zeer positief. Maar ik hou me vooral bezig met mijn spelers. Alles wat daarnaast gebeurd, wordt geregeld door anderen. Voor mij zijn de resultaten het belangrijkst.”

Trebel zal de ploeg nog niet helpen om zo’n resultaat te boeken. De Fransman traint opnieuw, maar OHL komt nog te vroeg. “Hij ligt voor op schema, maar moet volledig klaar zijn als hij opnieuw speelt. Voorts zijn er een paar kleine ongemakken, maar geen grote dingen.”

