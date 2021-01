Kompany: “De refs hebben niets tegen Anderlecht, maar ze moeten het voetbal laten evolueren”

RSC AnderlechtAnderlecht is 2021 met een valse noot gestart. 1-0 in Leuven, 2-0 in Eupen. Wil paars-wit straks play-off 1 halen, kan het morgenavond tegen Charleroi (21u) maar beter oogsten in het Lotto Park. De Zebra’s zitten in een erg wisselvallige periode, zaterdag werd er nog thuis verloren van KV Mechelen. In een drukke januarimaand speelt Anderlecht ook nog tegen Waasland-Beveren, Moeskroen en AA Gent. “We mogen niet naïef zijn tegen Charleroi", sprak hij onder meer.