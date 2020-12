Kompany dag voor thuismatch tegen Oostende: “Verschaeren vreesde voor veel erger. Hij dacht het EK te moeten missen”

RSC AnderlechtTrekt Anderlecht na zijn sterke match tegen Racing Genk de lijn door? Dinsdagavond (21u) moet paars-wit voorbij KV Oostende, dat na zeges tegen AA Gent en Cercle zelf kan terugblikken op 6 op 6. Vincent Kompany sprak zonet over onder andere over die match, over Yari Verschaeren en de naar de B-kern verwezen Zakaria Bakkali.

OVER YARI VERSCHAEREN

“’t Is fantastisch nieuws dat hij geen breuk heeft opgelopen”, aldus Kompany over Yari Verschaeren, die 4 tot 6 weken out is. “Zelf dacht Yari dat het veel erger zou zijn en dat er heel veel in het gevaar was, waaronder het EK komende zomer. (lacht) Nu heeft hij geluk: hij kan tijdens de kerstdagen bij de familie zijn We hopen hem in januari terug op de training te zien.”

Volledig scherm Yari Verschaeren. © BELGA

OVER GENK

Anderlecht tankte vorige vrijdag vertrouwen met een goeie prestatie én driepunter tegen ploeg in vorm Racing Genk. Morgen moet paars-wit de goeie lijn zien door te trekken, vindt ook Kompany. “Ik hoop dat we tegen Genk een soort standaard hebben gelegd en dat het altijd beter blijft gaan. Of dit de referentiematch was die we nodig hadden? We hebben al goeie prestaties geleverd, maar zonder daar altijd een goed resultaat aan te koppelen. Nu is dat wel gelukt en natuurlijk is dat goed. Maar van een referentiematch spreek ik nog niet. Daarvoor moeten we twee, drie of vier keer scoren. Ik ben van nature nooit helemaal tevreden.”

Volledig scherm © BELGA

OVER BAKKALI

Kompany had het ook over Zakaria Bakkali. De winger is naar de B-kern van RSCA verwezen en heeft geen toekomst meer bij de club. “Er is inderdaad geen sprake van een blessure. Dit is een beslissing van de technische staf. Ik heb een goeie relatie met Zico (de bijnaam van Bakkali, red.) en dit is zeker geen beslissing tegen hem. Wel een beslissing vóór de groep. We hebben een brede groep en soms moet je gewoon beslissingen nemen in het belang van die groep.”

Volledig scherm Bakkali. © Photo News