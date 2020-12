Kompany dag voor Oostende: “Verschaeren vreesde voor veel erger. Hij dacht het EK te moeten missen”

RSC AnderlechtTrekt Anderlecht na zijn sterke match tegen Racing Genk de lijn door? Dinsdagavond (21u) moet paars-wit voorbij KV Oostende, dat na zeges tegen AA Gent en Cercle zelf kan terugblikken op 6 op 6. Vincent Kompany sprak zonet over onder andere over die match, over Yari Verschaeren en de naar de B-kern verwezen Zakaria Bakkali.

OVER YARI VERSCHAEREN

“’t Is fantastisch nieuws dat hij geen breuk heeft opgelopen”, aldus Kompany over Yari Verschaeren, die 4 tot 6 weken out is. “Zelf dacht Yari dat het veel erger zou zijn en dat er heel veel in het gevaar was, waaronder het EK komende zomer. (lacht) Nu heeft hij geluk: hij kan tijdens de kerstdagen bij de familie zijn We hopen hem in januari terug op de training te zien.”

Volledig scherm Yari Verschaeren. © BELGA

OVER GENK

Anderlecht tankte vorige vrijdag vertrouwen met een goeie prestatie én driepunter tegen ploeg in vorm Racing Genk. Morgen moet paars-wit de goeie lijn zien door te trekken, vindt ook Kompany. “Ik hoop dat we tegen Genk een soort standaard hebben gelegd en dat het altijd beter blijft gaan. Of dit de referentiematch was die we nodig hadden? We hebben al goeie prestaties geleverd, maar zonder daar altijd een goed resultaat aan te koppelen. Nu is dat wel gelukt en natuurlijk is dat goed. Maar van een referentiematch spreek ik nog niet. Daarvoor moeten we twee, drie of vier keer scoren. Ik ben van nature nooit helemaal tevreden.”

Volledig scherm © BELGA

OVER OOSTENDE

Tegen KV Oostende wil Kompany vooral dat “niemand minder inzet toont” dan tegen Genk. De ex-verdediger had lof over voor de tegenstander van morgenavond. “Oostende is gewoon een zeer gevaarlijke ploeg, die speelt met een enorme fysieke intensiteit. Misschien wel de grootste van alle ploegen in onze competitie. Het wordt dus zaak om iedereen met dezelfde mentaliteit als vrijdag aan de aftrap te krijgen. Dat is mijn taak.”

Volledig scherm © BELGA

OVER HET STRAFSCHOPINCIDENT

Tegen Genk had Vlap graag de strafschop getrapt, maar Lukas Nmecha stond als nummer één op het lijstje. Uiteindelijk gaf Sambi Lokonga, de aanvoerder, de bal aan de Duitse jeugdinternational. “Wij hebben geen supervedetten, maar wel een ploeg. Als iedereen zijn taken uitvoert, dan geloof ik dat we competitief zijn. De dag dat Vlap op één staat, zal ik hem ook steunen...ach weet je, binnen de 20 seconden was het opgelost. De groep is er goed mee omgegaan. De rol van Sambi? Die heeft me niet verrast. We geven hem die band niet toevallig. Hij neemt altijd zijn verantwoordelijkheid, ook als de ploeg het moeilijk heeft.”

Volledig scherm © Photo News

OVER BAKKALI

Kompany had het ook over Zakaria Bakkali. De winger is naar de B-kern van RSCA verwezen en heeft geen toekomst meer bij de club. “Er is inderdaad geen sprake van een blessure. Dit is een beslissing van de technische staf. Ik heb een goeie relatie met Zico (de bijnaam van Bakkali, red.) en dit is zeker geen beslissing tegen hem. Wel een beslissing vóór de groep. We hebben een brede groep en soms moet je gewoon keuzes maken in het belang van die groep.”

Volledig scherm Bakkali. © Photo News

OVER DE GEBLESSEERDEN

Tot slot kwam Kompany ook met een update over enkele geblesseerden, zoals doelman Hendrik Van Crombrugge. Die blijft op de sukkel met een handblessure. “Het blijft voor Hendrik dag per dag afwachten. Ik weet uit ervaring dat kleine blessures vaak de moeilijkste zijn om helemaal van verlost te raken. We moeten hem gewoon de tijd geven. Hopelijk zien we hem zo snel mogelijk terug, maar er is geen mirakeloplossing.”

Ook Percy Tau kwam ter sprake. De Zuid-Afrikaan is out met een spierblessure. “Percy recupereert sneller dan verwacht. Met hem gaat het heel goed”, aldus Kompany. “Hopelijk is tegen het eind van de week weer beschikbaar. Oostende komt nog te vroeg, Charleroi (vrijdag, red.) moet misschien lukken.”

Volledig scherm Tau in actie tegen Beerschot. © Photo News