Kompany blikt vooruit naar “warm” weerzien met Vercauteren: “Beslissing om mij T1 te maken was in belang van de club”

AnderlechtAnderlecht trekt maandag naar de Bosuil. RSCA moet winnen om z’n play-off 1-lot in eigen handen te houden. Iemand die dat graag zal verhinderen, is Antwerp-coach Frank Vercauteren. Volgens Vincent Kompany wordt het weerzien in elk geval hartelijk. “Wie me kent, weet dat ik leef voor dat soort matchen.”

Eerst het sportieve. Pakt Anderlecht 9 op 9 tegen Antwerp, Club Brugge en STVV, dan zit het altijd in play-off 1. Maar evident wordt dat niet, beseft ook Kompany. “Het verloop van deze competitie toont dat je met 9 op 9 zéér ver komt. Maar ik herhaal: wij zijn niet de favoriet", aldus Kompany. “Voor ons verandert er niet veel. Ik wil ook niet te veel rekenen. Laat ons beginnen met Antwerp. Het programma zal ons niet helpen, al geloof ik dat we zeker wel dingen kunnen doen tegen Antwerp. Maandagavond zullen we al veel wijzer zijn.”

Zelf kijkt Kompany uit naar de topper, zegt hij. “Wie me kent, weet dat ik leef voor dat soort matchen. ‘t Zijn uitdagingen en zo kunnen onze spelers progressie boeken. Tactisch wordt het een interessante match. Antwerp is een ploeg met veel ervaring die exact doet wat voor ons beschouwd wordt als een volgende horde. Ik hoop dat mijn ploeg hun verdedigend ‘blok’ kan omzeilen en hun transitie in bedwang kan houden. En dan zijn er nog zaken, zoals de stilstaande fases waar ze sterk op zijn. Voor mij als coach is dat interessant.”

Vercauteren

Vraag wordt of Kompany over drie dagen Frank Vercauteren zal kunnen verrassen, na hun nauwe samenwerking. De clublegende werd begin dit seizoen bedankt voor bewezen diensten, Kompany nam de rol van T1 over.

“Hij kan zich voorstellen wat ik zal zeggen in de kleedkamer, en omgekeerd”, lachte Kompany. “Dat maakt het boeiend. We kunnen elkaar proberen verrassen, al zijn automatismen in deze fase ook belangrijk. Maar er zijn aspecten wel die we kunnen veranderen, dan zit het ‘m in de details. Of ik hen op dezelfde manier zie voetballen als tegen Club? Als ze snel scoren, verwacht ik wel een soortgelijk spelpatroon. Als wij snel scoren, verwacht ik hoge druk. Misschien zelfs man op man. Antwerp heeft een groep met ervaring die voor zichzelf kan beslissen hoe het moet staan.”

Quote Je moet alles in z'n context plaatsen. De beslissing heeft gevolgen gehad voor Franky, maar ook voor mij. Ik heb het EK laten vallen om T1 te worden. Vincent Kompany

Het weerzien met Vercauteren wordt volgens Kompany “amicaal”. “We wisten uiteindelijk allebei dat ik op een dag zou overnemen als T1. Daarvoor ben ik teruggekeerd naar Anderlecht. Dat is vroeger gebeurd dan aanvankelijk het plan was, maar de beslissing is genomen in het belang van de club. Er was nood aan duidelijkheid en die is er ook gekomen. Je moet alles in z'n context plaatsen. De beslissing heeft gevolgen gehad voor Franky, maar ook voor mij. Ik heb bijvoorbeeld het EK laten vallen, omdat ik voelde dat het nodig was om me vol op de club te focussen.”

Kompany zei ook dat z'n kern nagenoeg fit is, op de langdurig geblesseerden (Delcroix en Van Crombrugge) na. “De internationals zijn met vertrouwen teruggekeerd. We leven met vertrouwen en gemotiveerd toe naar Antwerp.”

