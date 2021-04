Kompany blikt vooruit naar topper tegen Club en spreekt zich uit over transfer Refaelov: “Duidelijkheid is belangrijk”

AnderlechtMet een Europees ticket op zak begint Anderlecht dit weekend aan de Champions’ Play-offs. Maar achterover leunen zal RSCA de komende weken niet doen, verzekerde Vincent Kompany zonet. De coach had het ook over Lior Refaelov en de frustraties van Antwerp. “Ik vind duidelijkheid altijd het beste.”

Zondag staat Anderlecht voor de misschien wel lastigste verplaatsing van de play-offs. De recordkampioen gaat op bezoek bij Club Brugge. In oktober werd daar kansloos verloren, maar eerder deze maand klopte RSCA Club wel. Kompany gelooft dat dat opnieuw kan.

“Met die mindset begin ik aan elke match", sprak hij zonet. “Of Club extra gemotiveerd zal zijn na onze recente zege? Zeker weten. De groep van Club is kampioen gespeeld, het zijn winnaars. En als ik één ding weet over winnaars, dan is het dat ze altijd extra gemotiveerd zijn als ze verloren hebben. Maar dat verandert ook niks aan onze motivatie. We willen er gaan winnen, altijd. Ik vind dat we verdiend wonnen tegen Club, maar tegelijk hadden we ook het gevoel dat we nog beter kunnen.”

Tegen de andere ploegen uit de top-4 haalde RSCA 15 op 18, maar Kompany ziet dat niet per se als een maatstaf voor wat komt. “Misschien hebben we ze kunnen verrassen. Ach, wat onze tegenstanders denken, kan ik ook niet controleren. Dus ik ben er niet echt mee bezig. Het belangrijkste voor mij is niet om in een soort misplaatste favorietenrol terecht te komen. Club was dit seizoen de sterkste ploeg, wij blijven nederig en ambitieus.”

Dat Anderlecht al zeker is van Europees voetbal, verandert wat de coach betreft niks aan de benadering van paars-wit. “Maar ik ben 35 en ik heb ondertussen wel wat ervaring. Dat geldt echter niet voor mijn ploeg. Ik weet niet of het een positief of negatief effect op hen zal hebben. Ik probeer in elk geval duidelijk te maken dat we nu van nul beginnen en dat we altijd focussen op de volgende match. Ook nu willen we alles winnen, dat hoort ook zo bij deze club.”

Volledig scherm Vincent Kompany. © BELGA

Refaelov

Kompany sprak zich tot slot ook uit over Lior Refaelov, die in de zomer overkomt van Antwerp. De ‘Great Old’ was niet opgezet met de communicatie van RSCA, vlak voor de start van de play-offs, maar Kompany vindt dat paars-wit het juiste deed.

“Ik vind duidelijkheid altijd het beste. En ik denk dat we die geschept hebben. Voor onze fans, voor iedereen”, aldus Kompany. “Zes matchen spelen met een geruchtenmolen op volle toeren in de achtergrond, is niet ideaal. Niet voor onze spelers en niet voor onze club. Ik denk dat er gebeurd is wat nodig was.”

“Ik vind Refaelov een geweldige speler en ik wil graag spreken over zijn kwaliteiten, maar laat ons dat voor volgend seizoen houden. Hij is nog een aantal maanden een speler van Antwerp en dat wil ik volledig respecteren. Tegelijk pas ik zelf altijd op met het gebruik van het woord ‘deontologie’ in het voetbal. Want er zijn nog andere vragen te stellen. Wat met transfers eind augustus? Het seizoen is dan ook al bezig. Wat met transfers in januari? Wij hebben nu gehandeld in het belang van Anderlecht en gecommuniceerd om duidelijk en transparant te zijn. Daar zie ik geen probleem in.”

Volledig scherm Lior Refaelov. © Photo News

