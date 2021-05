Kompany blij dat nu Anderlecht eens scoorde in slotminuut: “Die vlag hangt hier niet voor niets”

Anderlecht Kompany houdt voetjes op de grond, sportief manager Verbeke is ambitieus: “Vol voor tweede plaats. Wij zijn Anderlecht”

18 april Play off 1 is een feit voor Anderlecht. Al is er van euforie geen sprake bij coach Vincent Kompany, die nu al uitkijkt naar de zes topmatchen. Sportief manager Peter Verbeke spreekt dan weer vol zijn ambitie voor de tweede plaats uit. “We streven naar stabiliteit en Europees voetbal. Zo kunnen we bepalende jongens als Nmecha misschien houden.”