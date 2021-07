Kompany beseft dat winst tegen Eupen een must is: “Onze typeploeg zal niet voor morgen zijn”

Want Kompany beseft als geen ander dat het met de vele nieuwe jongens nog zoeken is voor Anderlecht. Wissels zijn tegen Eupen niet uitgesloten. “We moeten opnieuw heropbouwen. Onze typeploeg zal nog niet voor morgen zijn. Dat is geen excuus, maar een vaststelling.” Waarop hij de duidelijke visie van deze transferperiode uit de doeken doet. “We willen komaf maken met de ‘traditie’ om elke mercato vanaf nul te moeten beginnen. Deze zomer zijn we onder meer Nmecha, Sambi Lokonga en Bruun Larsen verloren. Waanzin. Daarom kiezen we er nu voor om een structurele basis te leggen, al gaat dat gepaard met een lastige periode waar we doorheen moeten. Dit moet onze laatste lastige zomer worden. Resultaten pakken in het begin is dus des te belangrijker. Bij winst zaterdag kopen we onszelf tijd om te groeien naar ons beste niveau.”