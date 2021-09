Kompany als coach voor eerste Clásico mét publiek: “Druk is wellicht groter voor ons... Maar dat kan snel keren”

Een week na de 7-2-zege tegen KV Mechelen - met geweldige tweede helft - staan Anderlecht en Vincent Kompany voor een match van ander kaliber. De Clásico op Sclessin. Van euforie is bij de spelersgroep dan ook geen sprake, benadrukt Kompany. “We hebben, zoals elke week, een objectieve analyse gemaakt. Ik heb mijn spelers maar één keer moeten zeggen dat ze de hele week gefocust moesten zijn.”

Niet zonder reden. De match tegen Standard heeft - ongeacht de rangschikking - altijd een extra ‘touch’ in Brussel. Zeker nu er weer publiek op de tribunes van Sclessin zit. “Dat zal Standard wellicht een extra boost geven, net zoals ons vorig weekend”, aldus Kompany. “Maar het thuispubliek dat in zo’n matchen méér druk legt, kan je als ploeg evengoed doen blokkeren. De druk is wellicht groter voor ons, de bezoekende ploeg, maar dat kan dus snel keren.”

“Daarom is het belangrijk dat wij vooral met onze eigen prestatie bezig zijn. Ik wil een goede organisatie, een zuivere opbouw en veel pressing zien. En gevaarlijk zijn voor doel, natuurlijk. Of ik het team anders heb voorbereid? Neen, want het verloop van een match kan je grotendeels niet voorspellen. Het gaat nu om een Clásico, maar ik zou de jongens op dezelfde manier voorbereid hebben op een Champions League- of WK-finale.”

Toch zal die trainingsweek op Neerpede iets anders verlopen zijn dan gewoonlijk. Nu Aaron Danks en Craig Bellamy de club verlaten hebben, houdt Kompany één assistent - Floribert Ngalula - over. “Ik heb mijn spelers beloofd dat het trainingsniveau niet zou zakken. Het is een gelijkaardig verhaal aan spelers die vertrekken tijdens de transferperiode. Anderen moeten de taken overnemen. We hebben alleszins een goeie basis. Hoeveel assistenten ik er bij wil? Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit van de coaches. Als ik twintig kwaliteitsvolle assistenten wil, nemen we er twintig (lacht).”

Anderlecht kan zondag overigens normaal gezien rekenen op Benito Raman, ex-Rouche nota bene. De energieke spits viel uit tegen KV Mechelen met een kuitblessure, maar stond alweer op het trainingsveld. “We zijn deze week wat voorzichtig geweest met hem, maar Benito heeft meegetraind.”

