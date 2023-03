KIJK. Zware ruzie tussen Raman en Verbruggen: “Neen, er is niet gevochten of wat dan ook in de kleedkamer”

Eén brok frustratie, was Anderlecht in Gent. De Europe play-offs weer wat verder weg. Na de match ging doelman Bart Verbruggen in de clinch met Benito Raman, terwijl Jan Vertonghen voor zich uitstaarde: “Het was veel te weinig", zuchtte de Rode Duivel. Al kan paars-wit wel mekkeren over de uitsluiting van Diawara, die na een stukje theater de Guinese middenvelder een erg goedkope eerste gele kaart aansmeerde.

Verbruggen was het duidelijk niet eens met iets wat Benito Raman vlak na de match in de Ghelemco Arena zei, of de Nederlander was gewoon niet tevreden over de invalbeurt van Raman. In minuut 79 mocht die Slimani vervangen. Maar - net als Dreyer - was ook de Algerijn nergens. Liep zich bovendien zelf aan alles en iedereen te ergeren.

“We vielen als ploeg uiteen na de goal”, legde Verbruggen achteraf bij Eleven Sports uit. “We waren gewoon geen team meer en dat is normaal onze sterkte. Wat er tussen mij en Benito gezegd is hou ik intern, maar we mogen mekaar best meedelen wat goed en slecht was. Elkaar de waarheid vertellen. Ploegmaats mogen dat tegen mij doen, ik ook bij hen. Het is normaal dat we na zo’n prestatie gefrustreerd zijn.” En Vertonghen nog: “We kunnen er nog over discussiëren in de kleedkamer, maar daarna moeten weer verder.”

Achteraf suste Riemer. “Neen, er is niet gevochten of wat dan ook in de kleedkamer. Iedereen was kalm, ik denk dat ik de meest geïrriteerde was. Als je van het veld wordt gespeel door je tegenstander, dan kan ik daar mee leven. Maar als je, zoals vandaag, verliest van jezelf, dan kan ik dat niet accepteren. Er zit nog één kogel in ons geweer en dat schot moeten we zondag (tegen Cercle Brugge, nvdr) lossen. Play-off 2 blijft het doel. Maar als we verliezen, is het over. Al wil ik daar nog niet aan denken. Ik verwacht een reactie van mijn ploeg.”

Een opvallende fase na de pauze, was de eerste gele kaart die Amadou Diawara kreeg. De Gentse rechterflank Samoise wordt eerst licht foutief afgestopt door Verschaeren, met een terechte vrije trap tot gevolg. Maar vervolgens gaat Samoise wel erg makkelijk neer wanneer Diawara hem de bal toegooit. Een fase waar Hein Vanhaezebrouck achteraf geen boompje over opzette, zoals hij dat vorige week wel deed toen Buchanan niet bestraft werd met rood voor een elleboogstoot nadat VAR Kevin Van Damme zijn collega Lambrechts niet corrigeerde. Met nog een kwartier te spelen, haalt Diawara zich een tweede keer geel op de hals (zie video onderaan) en moest Anderlecht met z’n tienen verder. Ook dat nog.

Een lust voor het oog, was Gift Orban. Niet alleen met de manier waarop hij héérlijk de enige goal van de avond maakte, ook hij een mogelijk akkefietje met Zeno Debast oploste. De verdediger ging verhaal halen, om uiteindelijk niet anders te kunnen dan de 20-jarige Nigeriaan op zijn beurt te knuffelen.

