KIJK. Riemer: “Blij met samenhorigheid” - Stroeykens: “Niemand die echt gedacht had dat we op de laatste drie plaatsen zouden terechtkomen”

Hevig molenwiekend in de eerste helft, de onmacht stond bijwijlen op z’n gezicht te lezen. Maar Brian Riemer kon achteraf toch een tevreden trainer zijn nadat zijn elf karakter toonden en ook de zege over de streep trokken. “Ik was heel blij mijn team zij aan zij zien te presteren.”

Riemer had zijn spelers gevraagd om op het zware veld in het Stade du Pairay meer directer te proberen spelen dan anders. “Met korte passes moesten we het hier niet proberen. Ik vroeg daarom om meer directer voetbal, om sneller de diepte te zoeken. Zeker na de pauze in nog moeilijkere omstandigheden was de match lastig te controleren en zag je steeds meer onvoorspelbare dingen. Maar we bleven pushen om die goal te maken en dat stemt me tevreden. Net zoals we een moeilijke week met een zege kunnen afsluiten.”

Stroeykens: “Dit is een boost voor ons allemaal”

Met zijn derde goal van het seizoen werd Mario Stroeykens (18) de matchwinnaar voor Anderlecht in Seraing. De spits tikte binnen na knap voorbereidend werk van Murillo en zeker Dreyer, ondanks dat paars-wit het niet onder de markt tegen een lastige en potige tegenstander. “Dit soort voetbal is zeker niet ons ding”, sprak Stroeykens. “Toch hebben we getoond dat we dit kunnen. Een broodnodige reactie na de mentale tik na woensdag en een boost voor ons allemaal." Anderlecht beloonde zich dan toch na een betere periode in de tweede helft met de enige goal van de namiddag. “Ik zeg niet dat we nu vertrokken zijn, maar in voetbal kan alles snel keren. Dit is een opsteker naar de komst van Antwerp zondag toe. Of er iemand ooit gedacht heeft dat we op die laatste drie plaatsen zouden terechtkomen? “Dat denk ik niet. In voetbal weet je nooit, maar deze groep mag ook zelfzeker zijn over zijn kwaliteiten.”

Brian Riemer blij met matchwinnaar Mario Stroeykens.

Lastige tegenstander, ijzige temperaturen, hard en moeilijk bespeelbaar veld. Anderlecht had zeker voor de pauze moeilijk in Seraing. Dat leverde een alles behalve genietbaar kijkstuk op. Zo zag ook Brian Riemer. De Deense T1 van Anderlecht maakte zich enkele keren zichtbaar kwaad op de eigen spelers.

In de spits krijgt Benito Raman na zijn dubbel woensdag tegen Essevee logischerwijs opnieuw zijn kans. Maar ook hij kon de ban niet breken en zag dat het vis noch vlees was. “We zijn niet slecht, maar het kan beter”, sprak hij tijdens de pauze. “Vooral in het creëren van kansen, de laatste pass blijft uit. Mooi ging en gaat het hier natuurlijk niet worden, op dit zwaar veld dat er steeds moeilijker gaat bijliggen. Het enige wat hier telt, is dat we de drie punten pakken. Op welke manier dan ook”, aldus Raman. En de drie punten pakte Anderlecht ook.

