KIJK LIVE. Vincent Kompany blikt in persconferentie vooruit naar topper van zondag tegen Standard

Anderlecht Topclubs reageren op nieuw verbod op publiek in stadions: “Begrip, maar ook ontgooche­ling”

23 oktober Anderlecht heeft begrip voor de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een overrompeling in onze ziekenhuizen te voorkomen. Dat schrijft paars-wit op z’n clubwebsite. “Maar toch is de club ontgoocheld dat publiek niet langer welkom is in het Lotto Park.”