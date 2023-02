KIJK. Harde kern Anderlecht saboteert toegangspoorten Lotto Park en laat boodschap achter: “Coucke en Wouter buiten”

KIJK. Stroeykens: “Niemand die echt gedacht had dat we op de laatste drie plaatsen zouden terechtko­men”

Hevig molenwiekend in de eerste helft, de onmacht stond bijwijlen op z’n gezicht te lezen. Maar Brian Riemer kon achteraf toch een tevreden trainer zijn nadat zijn elf karakter toonden en ook de zege over de streep trokken. “Ik was heel blij mijn team zij aan zij zien te presteren.”

23 januari