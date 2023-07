KIJK. Daar is de nieuwe spits van Anderlecht: Kasper Dolberg arriveert op luchthaven

Van zelfver­klaard stotteraar tot charisma­tisch leider, mama Alderwei­reld ziet haar zoon gelukkiger dan ooit: “In zijn eigen stad bloeide Toby helemaal open”

Van zelfverklaarde stotteraar tot charismatische leider. Toby Alderweireld (34) is niet enkel het gezicht van Antwerp óp het veld, maar ook ernaast. “Van nature is Toby introvert. Dat hij na de bekerzege de festiviteiten leidde, bewijst dat hij op de juiste plaats zit”, zegt mama Marina. “Als het vroeger over de defensie van de Duivels ging, werd er vooral gepraat over Kompany en Vertonghen. En Alderweireld hing er precies maar wat bij… Het feit dat hij nu vanuit alle hoeken lof krijgt, doet iets met Toby.”