Kern van Anderlecht lijkt compleet met komst van Kouamé, uitgaand ligt er nog veel werk op de plank

Vincent Kompany heeft eindelijk wat hij nooit eerder heeft gehad: concurrentie en wisselmogelijkheden voorin. Moest hij vorig seizoen bidden dat er Lukas Nmecha niks overkwam, dan heeft Kompany nu drie volwaardige spitsen ter beschikking: Benito Raman, Joshua Zirkzee en sinds dit weekend ook Christian Kouamé. Anderlecht huurt de Ivoriaan zonder aankoopoptie van Fiorentina. “Christian koppelt power aan snelheid”, aldus sportief manager Peter Verbeke. “Zijn komst moet ons in staat stellen om het scorend vermogen op te krikken." In de Serie A scoorde de viervoudige international wel nooit meer dan vijf keer per seizoen.