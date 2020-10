Karel Van Eetvelt over voetballen zonder publiek: “Jammer, want we deden veel inspanningen om mensen veilig te ontvangen”

AnderlechtKarel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht, betreurt de beslissing om de voetbalmatchen in de Jupiler Pro League één maand achter gesloten deuren te laten doorgaan. “Al is het vooral belangrijk dat we nog kúnnen voetballen.

Net als alle andere clubs betreurt ook Anderlecht de beslissing om het publiek voor een maand uit de stadions te weren. Al is er bij CEO Karel Van Eetvelt ook wel begrip. “We moeten met de politiek in gesprek blijven en verder zoeken naar goeie maatregelen. Ik denk wel dat het nog verantwoord is om te voetballen. Het is een sport die zich buiten afspeelt en waarbij de contacten tijdens de wedstrijd vrij beperkt blijven.”

Van Eetvelt vindt het vooral belangrijk dat er überhaupt nog kan gevoetbald worden. “Ik denk dat het voetbal voor velen belangrijk is in het kader van ontspanning. Al heeft voetballen zonder publiek wel een enorme impact op de clubs. Het gaat al snel om een gemis van honderdduizenden euro’s per wedstrijd. We betreuren het dus wel dat we opnieuw schakelen naar voetbal zonder publiek.”

Net omdat Anderlecht volgens Van Eetvelt veel in het werk heeft gesteld om mensen veilig te ontvangen. “We hadden een protocol opgemaakt om 3.600 mensen te ontvangen. Dat werd goed ontvangen. In die zin zijn we natuurlijk ontgoocheld, want we deden extreem veel inspanning om dat allemaal mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat we mensen kunnen ontvangen zonder dat ze besmet geraken.”

Anderlecht en Van Eetvelt hebben voor alle duidelijkheid begrip voor de beslissing, zeker nu ook een aantal matchen in de Jupiler Pro League zijn afgelast door coronabesmettingen bij bepaalde ploegen. “De kunst is om de spelers zo snel mogelijk uit de groep te halen en dan in quarantaine te steken. Dat hebben wij ook gedaan. En verder is het ook zaak om trainingsprotocollen uit te rollen die het contact tot het minimum beperken.”

Lees ook:

Volledig scherm Karel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht. © VTM