Kapitaalverhoging voor dummies, negen prangende vragen rond Anderlecht beantwoord: “Er is een put gedicht, maar besparen blijft nodig”

Anderlecht“Anderlecht is uit de gevarenzone”, beweert sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) na de kapitaalverhoging. Lagae stelt vast hoe Marc Coucke een sterk signaal stuurde – hij liet schulden vallen. “Dat geld is hij kwijt, maar misschien...” Een situatieschets in negen prangende vragen.