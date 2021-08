Kapitaalsverhoging van Anderlecht (nog) niet goedgekeurd

Paniek is er allerminst. Op Anderlecht heeft er nog steeds geen Algemene Vergadering plaatsgevonden waarop de geplande kapitaalsverhoging bekrachtigd moet worden. In principe zou dat eind juni gebeuren, maar toen was er finaal geen AV. Sindsdien is die er ook niet gekomen, waardoor de de kapitaalsverhoging voorlopig geen feit is. Er is voorlopig ook geen nieuwe datum gepland, maar dat zorgt dus niet voor onrust bij de betrokken partijen. Op korte termijn zijn er immers geen consequenties - de werking komt niet in gevaar - én er is geen enkele reden om aan te nemen dat de aandeelhouders de eerder gemaakte afspraken niet zullen nakomen. Het lijkt bijgevolg een kwestie van tijd voor de kogel door de kerk is. Eind april gingen zij akkoord met 25 miljoen euro aan vers geld en de omzetting van 37 miljoen schulden in kapitaal door eigenaar Marc Coucke.