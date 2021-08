“Kapitaalsverhoging op Anderlecht is niet hoogdringend”, maar dat is slechts schijn

AnderlechtIn het Lotto Park is de aangekondigde kapitaalsverhoging nog steeds niet doorgevoerd. Aandeelhouder Etienne Davignon zegt dat er geen haast bij is, maar dat wordt intern anders gepercipieerd.

Eind juni. Dan moest de kapitaalsverhoging op Anderlecht bekrachtigd worden, maar toen ging de geplande Algemene Vergadering uiteindelijk niet door. Sindsdien is men dat engagement niet nagekomen. B-aandeelhouder Etienne Davignon duidt: “Er is geen hoogdringendheid. De situatie is veranderd door de transfers van Doku en Sambi Lokonga, er zijn voldoende middelen voor de korte termijn. Dat neemt niet weg dat we zullen doen wat afgesproken is, de komende tijd zal de kapitaalsverhoging er komen. Wanneer exact, dat weten we nog niet. Het enige dat ik kan zeggen is: het zal in orde komen.”

Volledig scherm B-aandeelhouder Etienne Davignon. © Photo News

Op Anderlecht is men sceptisch over die woorden. Daar klinkt dat de werking inderdaad niet meteen in gevaar komt, de licentie evenmin, maar een kapitaalsverhoging is wel hoogdringend, zo valt te horen in de wandelgangen. Anders kan Anderlecht de plannen om toekomstgericht te blijven groeien niet bewerkstelligen. Aanslepende onduidelijkheid kan de club missen als de pest.

Wat op alle niveaus benadrukt wordt, is dat eigenaar Marc Coucke geen intenties heeft om de club te verkopen. Ook zal hij “zijn verantwoordelijkheid nemen”, zo wordt verteld. Het plan is dat hij 37 miljoen euro aan schulden omzet in kapitaal. Daarnaast was er eind april een akkoord om 25 miljoen euro aan vers geld in de club te pompen. Dat is een duurzame oplossing, waar insiders nog steeds op hopen, maar dan moeten alle aandeelhouders dringend schakelen.