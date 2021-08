Joshua Zirkzee toont zich met twee “lekkere” goals: “Wat ze in Nederland ook zeggen: ik ben blij met mijn stap”

AnderlechtEn zeggen dat-ie volgens zijn coach niet eens in topvorm zit. Joshua Zirkzee (20) was de matchwinnaar voor Anderlecht tegen Cercle Brugge met twee goals . “Ik heb er alles aan gedaan om deze deal rond te krijgen. Het is fijn dat dat gelukt is.”

“Zonde”, noemden analisten Kenneth Perez en Hans Kraay Jr. de transfer van Joshua Zirkzee naar Anderlecht. Op de Nederlandse televisie vertelden de twee dat Zirkee “beter voor Feyenoord had gekozen, want Anderlecht is een puinhoop en daar voetballen ze helemaal niet”. De Bayern München-huurling haalde de schouders op: “Wat ze in Nederland ook zeggen: Anderlecht is een topclub. Na een gesprek met Vincent Kompany heb ik er alles aan gedaan om deze deal rond te krijgen. Het is fijn dat dat gelukt is: ik ben blij met deze stap.”

En omgekeerd: Zirkzee is alles wat Anderlecht nodig had, zo bleek op Jan Breydel. Hij heeft goede voeten, laat zich graag betrekken in het spel, is voortdurend in beweging en vooral: hij scoort doelpunten. Op Cercle maakt hij de de 1-1 na een heerlijke collectieve aanval, de 1-2 was een afstandsschot. Zirkzee zelf vond zijn twee treffers “lekker”, maar ook niet meer dan dat: “Het belangrijkste is dat we wonnen. Ik ben iemand die ook tevreden kan zijn als ik een assist geef, hoor. Scoort Benito Raman, met wie ik een goeie connectie heb, dan ben ik evengoed gelukkig.”

Quote Druk? Ik doe gewoon mijn best, opdat ik zo veel mogelijk doelpunten zou maken. Joshua Zirkzee

Toen Anderlecht Zirkzee haalde, gingen beelden van een ongelofelijke misser in een oefenmatch met Bayern meteen viraal op sociale media. Zirkzee dribbelde toen de keeper tegen Ajax, maar was te nonchalant om af te werken, ondanks een lege doelmond. “Dat was kinderachtig van mij. Nu kan ik erom lachen, maar toen… Ach, ik heb eruit geleerd. Dat gaat niet meer gebeuren.”

Het is iets dat op Neerpede als muziek in de oren klinkt. Zirkzee is immers de man die voor de goals moet zorgen. “Druk? Ik doe gewoon mijn best, opdat ik er zo veel mogelijk zou maken.”

Volledig scherm © Photo News

Toen Zirkzee gevraagd werd wie zijn rolmodellen zijn, haalde hij Marco Van Basten aan, van wie hij regelmatig de naam in YouTube intikt. Een collega sprak nadien over Robert Lewandowski, met wie Zirkzee de vestiaire deelde in Beieren. “Hij is fenomenaal. (zwijgt even) Weet je, eigenlijk wil ik gewoon de beste versie van mezelf zijn.”

Tegen Cercle Brugge ging dat alvast prima. En dat zonder een echte voorbereiding. “Ik moet fysiek nog stappen zetten.” Dat belooft…

Volledig scherm © Photo News