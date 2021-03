Jos Donvil geeft eerste uitgebreid interview als Anderlecht-CEO: “Het zal geen vijf jaar duren voor we gezond zijn”

AnderlechtDe inloopperiode is achter de rug. Jos Donvil (60) is dik drie maanden CEO van Anderlecht, dus vond hij het tijd voor een eerste interview. Hij gaat in op tien thema’s. Van zijn verleden bij Standard, over de aandeelhouderskwestie en de samenwerking met Vincent Kompany.