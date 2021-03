Johan Walem wordt nieuwe coach van damesploeg Anderlecht

Anderlecht Abdoulay Diaby wil Anderlecht naar de bekerfina­le schieten: “Ik moet efficiën­ter worden”

14 maart Abdoulay Diaby (29) is terug in België, en voor de pers is dat een zegen – goeie babbelaar. Een gesprek met de spits over een zwijgend kanon, een passage bij Club Brugge, perceptie, vechten in de Parijse quartiers en natuurlijk Anderlecht: “In zó een jonge ploeg zijn foutjes onvermijdelijk.”