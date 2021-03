Johan Walem wordt nieuwe coach van damesploeg Anderlecht: “Het perfecte project op het perfecte moment”

Johan Walem zat zonder job sinds hij een dikke maand geleden vertrok als bondscoach van Cyprus, maar lang heeft hij niet moeten wachten op een nieuwe uitdaging. Hij gaat volgend seizoen aan de slag als coach van de Anderlecht-vrouwen.

Voor Walem een sprong in het diepe: hij trainde nog nooit vrouwen op het hoogste niveau. Anderzijds kent hij de club wel, want hij debuteerde er als voetballer in 1991 en had er tussen 2008 en 2010 de beloften onder zijn hoede. “Neen, het was geen moelijke beslissing”, zei Walem zonet op een persconferentie. “Tuurlijk is dit een grote aanpassing voor mij. Maar Anderlecht heeft een zeer ambitieus plan met het damesvoetbal en daar hou ik van. Ik geef toe dat ik verrast was toen ik het voorstel kreeg, maar ik heb niet getwijfeld om erop in te gaan. Ik neem met zeer veel enthousiasme over.”

Meespelen in Europa

Anderlecht zocht een opvolger voor Patrick Wachel, die straks stopt als T1. In eigen land steekt Anderlecht er met kop en schouders bovenuit, het is dit seizoen ongeslagen. Met Walem wil RSCA, dat het contract van Tessa Wullaert graag wil verlengen, nu ook in Europa meespelen. “Er ís al goed werk geleverd. Maar in het voetbal moet je altijd beter willen doen. De kwaliteit kan altijd omhoog. Die ambitie deel ik met Anderlecht, de ploeg die me alles gegeven heeft. Als vanuit die hoek dan zo’n voorstel komt, dan aarzel je niet.”

Quote Zelf zal ik me ook moeten ontwikke­len, maar dat doe ik ook graag. Johan Walem

De taak van Walem beperkt zich ook niet tot de coaching van de A-ploeg. “Ik hou van projecten en ik zal hier ook een plan maken voor de andere ploegen. Maar eerst ga ik observeren, onze samenwerking begint pas. Zelf zal ik me ook moeten ontwikkelen, maar dat doe ik ook graag. Hopelijk ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Voor het damesvoetbal én voor mezelf. Dit is voor mij het perfecte project op het perfecte moment.”

Walem was eerder als coach aan de slag bij de Belgische U21 (twee keer) en KV Kortrijk. Zijn laatste werkgever was de Cypriotische voetbalbond, maar dat draaide dus op een sisser uit. “Ik keerde terug om privé-redenen. Ik was er graag gebleven - er waren zeker geen problemen -, maar het was de juiste keuze. Misschien ben ik nu wel de meest gelukkige Johan Walem die jullie ooit gezien hebben.”

Volledig scherm Anderlecht-CEO Jos Donvil en Johan Walem. © RSCA

CEO Jos Donvil: “Toen zijn naam op tafel kwam, vielen alle puzzelstukjes samen”

Jos Donvil, de CEO van RSCA, flankeerde Walem tijdens zijn persvoorstelling. “Dit is een belangrijk moment voor onze club", aldus Donvil. “Met Johan Walem denken we de juiste persoon aan boord te hebben om de volgende stap te zetten met de RSCA Women. Eerst en vooral willen we de beste blijven in België - nu hebben we 51 op 51 in de competitie, dus ook de huidige trainer heeft fantastisch werk geleverd. Maar nu willen we ook in Europa nog een stap zetten en we geloven dat Johan de juiste man is om de structuur te bouwen die dat toelaat. Toen zijn naam op tafel kwam, vielen alle puzzelstukjes samen. Hij is een icoon, kent het huis én heeft heel wat ervaring als trainer.”

Volledig scherm Walem. © Photo News