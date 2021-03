Johan Walem wil met Anderlecht-vrouwen de Europese top bestormen: "Dit is echt geen stap terug in mijn carrière”

AnderlechtJohan Walem (49) wil met de Anderlecht-vrouwen doen wat hem in het mannenvoetbal misschien nooit gelukt was: de Europese top bestormen. De uitdaging beperkt zich niet tot de A-ploeg. Walem wordt ook technisch directeur en moet een toekomstvisie uitschrijven.

“Tientallen sollicitaties”, zijn er volgens Anderlecht-CEO Jos Donvil binnengelopen in het Lotto Park. De interesse om Patrick Wachel (67), die in februari aangekondigd had eind dit seizoen te stoppen als T1 van de dames, op te volgen, was schijnbaar groot, maar liever ging Anderlecht zelf op zoek naar de geschikte kandidaat. De profielschets was in se niet zo complex: het moest een coach worden met ervaring, niet noodzakelijk in het vrouwenvoetbal, en een grote naam, verworven in het voetbal tout court. Johan Walem past binnen dat plaatje, wat maakte dat RSCA na zijn onverwachte exit bij Cyprus contact zocht met het clubicoon.

“Aangenaam verrast”, was Walem zelf door het geflirt van de club waar voor hem alles begon - in 1991 als speler, in 2008 als (beloften)trainer. ‘Verrast’ mag u overigens letterlijk nemen: Walem heeft geen verleden bij de dames, en dus in die zin is de ‘match’ niet evident. “Desondanks heb ik niet getwijfeld”, aldus Walem, die de speelstersraad reeds toesprak. “Vanzelfsprekend ga ik me moeten aanpassen, maar dat vind ik aantrekkelijk. Net zoals het vrouwenvoetbal in zijn geheel dat is: de sport groeit, de vooruitgang is immens. Wel, ik ben ervan overtuigd dat het nóg beter kan: dat spreekt me aan. Ik ben iemand die graag ‘ontwikkelt’.”

Ook technisch directeur

Dat zal kunnen bij Anderlecht. Alles lijkt misschien rozengeur en maneschijn - in de competitie won RSCA alles, het rondt binnenkort de kaap van de honderd goals -, maar de club neemt geen vrede met enkel nationale successen. Anderlecht wil ook in Europa meedoen aan de top. “De zestiende finales van de Champions League moet de minimale doelstelling zijn”, aldus CEO Donvil, goed beseffend dat dat alleen maar kan met een meer professionele structuur. Lees: op termijn een betere staf, meer profs en trainingen, een vaste uitvalsbasis en hogere budgetten. Walem moet als technisch directeur dat plan uitschrijven, ook voor de jeugd. “Een grote eer.”

Maar tegelijk geen makkelijke opdracht, gezien het Walems eerste stapjes in het specifieke wereldje worden. “Ik zal me moeten inwerken”, beseft hij. “Ik volg het weliswaar al even, maar toegegeven: ik ben wellicht nog niet de grote expert. Dat komt wel: ik heb nu de tijd om inlichtingen in te winnen bij de collega’s en de voetbalbond - daar heb ik de opgang van de Flames van nabij meegemaakt - en een analyse te maken. Ik heb er zin in: je ziet hier de meest gelukkige Johan.”

Cyprus

Vergis u niet: ook op Cyprus was Walem, eerder aan de slag bij de Belgische U21 en KV Kortrijk, tevreden. Nochtans waren de resultaten niet geweldig - met amper één overwinning -, maar “we waren aan het bouwen aan een nieuw team, en dat verliep best aardig”, beweert Walem. Toch stapte hij vorige maand op: “Wegens privéredenen. Ik woonde op Cyprus met mijn zoontje (Mattia, 14, red.). Ineens bleek dat er handtekeningen ontbraken op noodzakelijke documenten. Mattia moest meteen terug, anders dreigden sancties.” Navraag leert ons dat Walem zelfs ‘kidnapping’ verweten kon worden - de wereld op zijn kop.

In zo een klimaat wilde Walem niet voortgaan, vandaar de vervroegde terugkeer. Gisteren leek hij het niet erg te vinden, turend over het voetbalveld waar hij als middenvelder charmeerde - hij pakte met paars-wit drie landstitels. “Ik heb veel aan deze club te danken. Werken voor Anderlecht: mooi, niet? Dit is écht geen stap terug.”

