Jan Vertonghen opent buurtvoetbalpleintje in Sint-Niklaas en gaat geen vraag over Anderlecht uit de weg: “Er is maar één oplossing, winnen”

Het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas, de stad waar Jan Vertonghen werd geboren en (deels) opgroeide. Daar opende de Belgische voetbalbond (KBVB) plechtig het tweede van vele ‘Belgian Red Courts’ in ons land. Met Vertonghen als ambassadeur. De Anderlecht-verdediger mocht voor de ogen van heel wat jonge fans het lintje doorknippen. “Het is een prachtig initiatief. Ik voetbalde als jong kereltje ook veel op pleintjes. Hier kunnen kinderen voetballen en iets opbouwen.” Ook aanwezig: heel wat pers. En niet alleen om vragen te stellen over het nieuwe buurtvoetbalplein. Maar zelfs in volle crisis en na het ontslag van Felice Mazzu ging Vertonghen, die kort reageerde, geen vraag over Anderlecht uit de weg.