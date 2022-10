Jan Mulder, Marc Degryse en Olivier Deschacht branden een kaars voor Anderlecht: “Als er geen vedettes meer komen, is het écht gedaan”

Anderlecht Opvallend: Anderlecht-coach Robin Veldman beschikt niet over juiste diploma om te coachen in 1A, aanvraag Pro License-cur­sus loopt wel al

Robin Veldman beschikt op dit moment niet over het vereiste diploma om als trainer in 1A aan de slag te gaan. De 36-jarige T1 ad interim van paars-wit heeft zijn dossier intussen wel al bij de KBVB ingediend en hoopt volgend jaar in maart aan de Pro License-cursus te kunnen beginnen. Maar wat moet Anderlecht doen om in tussentijd sancties te vermijden?

27 oktober