Jaarrekening Anderlecht gepubliceerd: RSCA kan kosten drukken, maar kapitaalsverhoging was echt wel broodnodig

AnderlechtDat Anderlecht een nieuw monsterverlies leed van 29 miljoen euro in het seizoen 2020-2021, was al bekend . Maar nu is ook de jaarrekening van RSCA gepubliceerd bij de Nationale Bank. In dat overzicht vallen nog een paar dingen op. Paars-wit gaf minder uit, maar het eigen vermogen ging desondanks stevig in het rood. De kapitaalsverhoging van eind december was een must.

Belangrijke kanttekening is dat de vandaag gepubliceerde jaarrekening gaat over vorig seizoen, op 30 juni 2021 werd ze afgesloten. Dat Anderlecht een paar spelers met zware contracten, zoals Sanneh, Vranjes of Saief, van de loonlijst kon halen, zit er dus nog niet in vervat. De miljoenen die RSCA kreeg voor Albert Sambi Lokonga evenmin, die voor Jérémy Doku wel. En de lucratieve transfer van de winger had paars-wit echt wel nodig.

Wat opvalt, is immers dat de inkomsten een flinke duik namen in vergelijking met het vorig boekjaar. Van bijna 89 miljoen euro in 2019-2020 naar 72,5 miljoen in 2020-2021. Daar is de coronacrisis natuurlijk voor een groot stuk verantwoordelijk voor. Er werd bijvoorbeeld bijna een heel seizoen voor lege tribunes gevoetbald en daardoor liep paars-wit een pak inkomsten mis.

Volledig scherm Anderlecht had de miljoenen die het kreeg voor Jérémy Doky broodnodig. © BELGA

Inkomsten die het goed had kunnen gebruiken om de kosten te dekken, want de omzet gaat niet op tegen de uitgaven. RSCA maakte 99,6 miljoen aan bedrijfskosten, wat ook wel een stuk minder is dan vorig jaar. Toen zag RSCA 122 miljoen euro van z'n bankrekening verdwijnen. De club kon onder meer snoeien in de spelerslonen: die gingen van 58 miljoen naar 49,7 miljoen. De andere kosten, waar ook makelaarslonen toe behoren, lagen ook bijna 11 miljoen lager dan vorig boekjaar.

Toen Anderlecht eind december communiceerde over z'n verlies, plaatste sporteconoom Thomas Peeters nog een kanttekening. “Het bedrag van de immateriële vaste activa zal nog een belangrijke rol spelen. Dat bestaat vaak voor 99 procent uit transfersommen uit het verleden die nog in rekening gebracht moeten worden. Op de vorige balans was dat 39,3 miljoen euro, wat vrij veel is. Hopelijk voor de club is dat cijfer nu gedaald.” En dat is ook het geval. Het bedrag van de immateriële vaste activa op de meest recente jaarrekening bedraagt 16,9 miljoen.

Volledig scherm Voorzitter Wouter Vandenhaute. © Photonews

Anderlecht bespaart dus wel, maar zonder de onder omzetting van schulden in kapitaal door Marc Coucke én injectie van vers kapitaal stevende de club recht op een faillissement af. Het eigen vermogen van RSCA ging met liefst 52 miljoen euro in het rood, net geen verdubbeling in vergelijking met het vorige boekjaar. De kapitaalsinjectie komt pas op de volgende jaarrekening, op de huidige wordt een schuldenberg van 106,2 miljoen genoteerd.

“Ik ben Marc (Coucke, red.), Wouter (Vandenhaute, red.) en de mensen van CVC (Geert Duyck, Steven Buyse en Michael Lavrysen, red.) zeer dankbaar voor de oplossing”, zei nieuwe CEO Peter Verbeke onlangs in een interview. En of hun hulp broodnodig was.

Volledig scherm Peter Verbeke, de CEO van RSC Anderlecht. © Jan De Meuleneir / Photo News

Het resultaat van Anderlecht de voorbije jaren:

2020-2021: 29,1 miljoen euro verlies

2019-2020: 36,4 miljoen euro verlies

2018-2019: 27 miljoen euro verlies

2017-2018: 6,5 miljoen euro verlies

2016-2017: 350.000 euro winst

2015-2016: 1.319.000 euro winst

