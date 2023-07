Islam Slimani sluit terugkeer naar Anderlecht toch niet uit: “Er lopen nog altijd gesprekken”

In het voorbije half jaar was Slimani van goudwaarde voor Anderlecht. De Algerijnse spits vond zijn torinstinct terug in Brussel en scoorde negen doelpunten. Beide partijen hoopten langer met elkaar door te gaan, maar er werd geen akkoord gevonden. Het water tussen speler en club was veel te diep. In een interview met het Franse L’Équipe laat Slimani de deur toch nog op een kier voor een terugkeer. “Er lopen nog altijd gesprekken met Anderlecht”, zegt de spits. “Hoe die aflopen, zullen we in de komende dagen zien. Ik voelde mij alleszins heel goed in Brussel. De club was een verlossing voor mij. Anderlecht beschikt over een goeie staf, gepassioneerde supporters en een rijke geschiedenis.”