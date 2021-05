Is scorende Nmecha überhaupt te houden voor paars-wit? “Het wordt niet per se de hoogst biedende”

“Een geweldig doelpunt”, vond Genk-trainer John van den Brom de gelijkmaker van Lukas Nmecha. Gelijk had-ie: Nmecha knalde met links onhoudbaar in de bovenhoek, maar “uiteindelijk is dat allemaal voor niks geweest”, foeterde de spits achteraf. Tenzij misschien om andermaal in de verf te zetten hoe belangrijk Nmecha is voor de ploeg van Vincent Kompany: zestien treffers al.

Het is inmiddels een publiek geheim dat men op Anderlecht alles op alles wil zetten om Nmecha ook volgend seizoen aan boord te houden. Wil paars-wit slagen in dat opzet, dan moet het de Duitser kopen. Nmecha heeft immers nog maar één jaar contract bij zijn moederclub Man City, er komt geen verlenging aan. De Citizens moeten Nmecha dus in de zomer verpatsen om iets aan hem te verdienen.

“Bij elke goal wordt Lukas duurder”, zei Kompany eerder over Nmecha. Zaterdagavond voegde hij daaraan toe: “Als hij scoort en we winnen, dan heeft dat effect op onze portefeuille en is Lukas mogelijk meer haalbaar. Verliezen we terwijl hij scoort, dan is het wellicht net andersom. Ach, we zullen wel zien wat het wordt. Andere mensen binnen de club zijn bezig met dat dossier.”

Drie goede huisvaders

Anderlecht staat in nauw contact met City over Nmecha. De club wil een inspanning leveren voor het rugnummer zeven, maar dat moet wel binnen de financiële mogelijkheden gebeuren. De tijd dat de recordkampioen onverantwoorde overeenkomsten afsloot, is met Wouter Vandenhaute, Peter Verbeke en Jos Donvil voorbij – zij besturen de club als goede huisvaders. Mocht een buitenlandse club dus pakweg twintig miljoen voor Nmecha bieden en ook de speler zelf ziet die overstap zitten, dan is Anderlecht sowieso kansloos. En er is veel belangstelling uit de grootste competities…

Volledig scherm Nmecha scoorde ook tegen Genk. Een knappe goal met de linker. © BELGA

Het is onduidelijk hoe ver Anderlecht kan gaan. Volgens de gespecialiseerde website ‘Transfermarkt’ bedraagt de waarde van Nmecha vandaag acht miljoen euro. Onder Vandenhaute-Verbeke-Donvil heeft Anderlecht nooit zo een bedrag op tafel gelegd – Mustapha Bundu was in de zomer de duurste aanwinst, hij kostte toen 2,8 miljoen euro en is intussen alweer verhuurd –, maar als RSCA voor één speler dieper dan gewoonlijk in de zakken wil tasten, dan wel voor Nmecha. Maar nogmaals: de bomen reiken niet langer tot aan de hemel in het Lotto Park. Er zijn beperkingen.

Ook sportieve ontwikkeling telt

Vraag is wat City verlangt voor Nmecha. In de entourage van de aanvaller klinkt het dat dat “irrelevant” is. “Het is een kwestie van vraag en aanbod. Je mag niet vergeten dat Lukas eigenlijk slechts één seizoen echt uitblinkt en dat hij nog maar één jaar vastligt. Dat maakt dat de prijs niet waanzinnig hoog zou mogen liggen, maar anderzijds is het een feit dat de interesse toeneemt. Ach, geld is niet alles. Het is niet per se de hoogst biedende die het zal halen. Lukas denkt aan zijn sportieve ontwikkeling, niet aan de centen. Vergis u niet: de speler heeft ook iets te zeggen over waar hij naartoe gaat.”

In die optiek heeft Anderlecht het voordeel dat Nmecha zeer gelukkig is in de Belgische competitie. Hij woont graag in Brussel, ligt goed in de groep en voelt veel waardering op Anderlecht. “Lukas staat niet afkerig tegenover een verlengd verblijf”, klinkt het rondom hem. Zelf wilde Nmecha er niks over kwijt zaterdag: “Champions League? Is het nu niet, dan het jaar erna. Ik focus nu enkel op de resterende duels.”

Wat het ook wordt: Anderlecht zal niks te verwijten vallen als het niet lukt. De club doet er alles aan om Nmecha definitief aan te werven, maar u begrijpt: ’t is geen evidente opgave.

Volledig scherm Binnen de kleedkamer van RSCA is Nmecha erg geliefd. © BELGA