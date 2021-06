Is de uittocht begonnen bij RSCA? Zulj op een zucht van transfer naar Turkije

Anderlecht haalde Peter Zulj in januari 2019 bij Sturm Graz. Hij was toen de ‘Beste Speler van Oostenrijk’, maar in het Lotto Park kwam dat nooit tot uiting. Zulj was er een middelmatige speler, die nooit het verschil kon maken. De middenvelder kon zich evenmin in de harten van de achterban spelen - spektakel bracht hij niet.