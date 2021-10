Is Anderlecht vertrokken voor een reeks? Kompany houdt voeten op de grond: “Moeten bescheiden blijven”

4-2 tegen Beerschot, 1-7 bij La Louvière. Het vertrouwen van Anderlecht heeft de voorbije dagen onmiskenbaar een boost gekregen. Maar zoals steeds laat Kompany zich niet gek maken. “Het enige wat telt is de volgende match. Onze prioriteit is nu gewoon OH Leuven kloppen. Als trainer is het mijn plicht om voorzichtig te blijven als het gaat over reeksen, een momentum of vertrouwen. Intern mogen we de lat voor onszelf hoog leggen, maar naar de buitenwereld toe moeten we bescheiden blijven. De laatste tien matchen waren onze prestaties vaak goed, alleen volgden de resultaten niet altijd. Daarom blijf ik voorzichtig. Geen enkele match is voor ons op voorhand gewonnen.”

In het begin van het seizoen had Kompany het vaak over een gebrek aan automatismen. Die slijpen er stilaan in, maar voorin roteert de coach nog vaak met Zirkzee, Kouamé en Raman. “Naar een vast duo gaan? Ik geloof in gezonde concurrentie. Die is er op dit moment. Hopelijk blijven we het hele seizoen discussiëren over welk spitsenduo nu het best is voor Anderlecht.”

Volledig scherm Joshua Zirkzee en Benito Raman. © Photo News

De vorm van Joshua Zirkzee kent misschien nog de grootste pieken en dalen. Van de Nederlander kregen we al het beste - zoals in La Louvière - maar ook het slechtste te zien - zoals op STVV. Kompany: “Die wisselvalligheid is eigen aan jonge spelers. Wij zijn het gewoon om daar mee om te gaan. Vorig seizoen hadden we bij momenten een basisploeg met een gemiddelde van leeftijd van 20 à 21 jaar. Het is als trainer dan belangrijk om niet mee te gaan in de emotie en een objectief kader te creëren.” Zorgen om de schommelingen in Zirkzees vormpeil maakt hij zich allerminst, want: “Als je talent hebt en hard werkt, moet je als coach maar één ding doen: ‘sit back and relax’. Met die combinatie ga je pakweg Sambi Lokonga achterna, nu al bijna de patron van Arsenal.”

Nog dit: Kristoffer Olsson liep in de bekermatch tegen La Louvière een contractuur op. “Hij heeft deels meegetraind vandaag. Morgen hakken we, net als voor Yari Verschaeren, de knoop door. We zullen in elk geval geen onnodige risico’s nemen.”

Volledig scherm © BELGA