INTERVIEW. Van voetballer naar T3, Guillaume Gillet over zijn abrupt afscheid: “Deze stap bepaalt wél de rest van mijn carrière”

Jupiler Pro League Anderlecht verzekert zich van derde plaats na 2-1-zege tegen alweer bleek Antwerp

Anderlecht heeft zich verzekerd van minstens de derde plaats in de Champions’ play-offs. Paars-wit won in eigen huis van een mak Antwerp met 2-1. Gomez vanop de stip en Amuzu op slag van rust zorgden voor de doelpunten, Seck milderde in het slot.

13 mei