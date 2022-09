INTERVIEW. Michael Verschueren: “Twee Belgische teams in de Champions League, dat moet de ambitie zijn”

‘Everything is gonna be alright’ siert de glazen wand van het bureau van Michael Verschueren. Als hij niet aan de slag is als lid van het uitvoerend comité van de ECA, vind je Verschueren in het prachtige pand van E-Health Valley in Anderlecht. Een kweekvijver voor startende ondernemingen in digitale gezondheidszorg, waarvan Verschueren medeoprichter is.