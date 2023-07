INTERVIEW. Kasper Dolberg, de straffe transfer van Anderlecht: “Geld speelde geen rol, ik moest nu de juiste keuze maken voor mijn voetbalcarrière”

INTERVIEW. Zeno Debast, na het seizoen van de doorbraak, over zijn toekomst: “Normaal blijf ik zeker nog één jaar bij Anderlecht”

De titelstrijd volgt Zeno Debast (19) met pijn in het hart. Zijn seizoen van de doorbraak liep parallel met het slechtste eindresultaat in bijna 100 jaar voor Anderlecht. Intussen heeft de Rode Duivel die ontgoocheling een plaats kunnen geven. “Mijn hart blijft paars, maar dit wil ik nooit meer meemaken.” Een babbel met Debast, over werkloos moeten toekijken, Anderlecht en zijn toekomst als international.