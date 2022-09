INTERVIEW. Joshua Zirkzee over waarom hij nét niet terugkeerde naar Anderlecht: “Misschien had Kompany een andere invloed op mij gehad”

Anderlecht Mazzu mild voor Ait El Hadj, die zich excuseert na weigering om te spelen met U23: “Ik heb een fout gemaakt”

Anouar Ait El Hadj (20) heeft zich verontschuldigd voor zijn weigering om het voorbije weekend met de RSCA Futures in 1B te spelen. “Ik besef dat ik een fout heb gemaakt en wil me excuseren”, zegt hij op Instagram. Coach Felice Mazzu zegt dan weer dat “hij snel weer bij de groep zal aansluiten”. Ait El Hadj wil graag vertrekken, maar concrete interesse is er vooralsnog niet.

24 augustus