In het spoor van Gal Refaelov, ‘power woman’ achter de Gouden Schoen: “Wie denkt dat ik een sterrenleven heb, ‘think again’”

Livios Een prachtige tuin in de lente? Pak eerst deze herfstklus­sen aan

22 september Nog even en dan verschijnt er aan de bomen een mooie herfstkleur. Maar voor je knus binnen kunt gaan zitten, is er buiten wel nog wat werk te doen. Maak je tuin helemaal klaar voor de herfst en winter met deze handige tips van bouwsite Livios. Je zal er in de lente ongetwijfeld voor worden beloond!