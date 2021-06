In Ghana ontdekt door een Belg en getraind met “beest" Haaland: 18 weetjes over Anderlechts nummer 18 Majeed Ashimeru

Anderlecht Anderlecht is er weer aan begonnen: eerste dag voor Refaelov, wat met jongens als Vlap, Bundu en Zulj?

14 juni Anderlecht is vandaag begonnen aan de voorbereiding met fysieke en medische testen. Nieuwkomers Refaelov en Coosemans tekenden present, terwijl Sambi Lokonga (op de radar van Arsenal) nog van vakantie geniet. Jongens als Bundu en Vlap krijgen de komende weken een nieuwe kans, overbodigen als Adzic, Bakkali, Vranjes en Zulj trainden niet mee bij de A-kern. Tussen 5 en 15 juli volgt een stage, normaal gezien in het buitenland. Miazga (Chelsea) blijft in principe niet, RSCA zoekt naar alternatieven.