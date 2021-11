“Ik ben coach geworden om die druk te voelen”, zegt Vincent Kompany, die “niet kan lachen” met rode kaart Raman

AnderlechtAnderlecht kon ook de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk niet winnend afsluiten en dus wordt het gemor in de tribunes steeds luider. Omdat het nieuwe puntenverlies een uitleg verdient, geven we de analyse van Vincent Kompany integraal mee.

Vincent, er stond vandaag voor het eerst sinds 2012 geen enkele speler van de eigen opleiding in de basiself, doet dat geen pijn aan het hart?

Vincent Kompany: “Neen, in de laatste wedstrijd begonnen we met vier, en in deze partij hadden er ook vier kunnen invallen. Iedereen fit en scherp houden is het belangrijkste. Kijk, het antwoord dat ik altijd geef op deze vraag is simpel: Elke dag heb ik vijftien á zestien jongens afkomstig van Neerpede op training. Dat kan dus snel veranderen.”

Heb jij het gevoel dat Anderlecht tot nu toe te weinig gebracht heeft?

“Resultaten bepalen een seizoen. Als je niet de verwachte of verhoopte resultaten boekt, kan je nooit tevreden zijn. Brachten we te weinig? We hebben kansen gecreëerd en we zijn op verschillende momenten heel gevaarlijk geweest. De resultaten worden bepaald door wat er in beide strafschopgebieden gebeurt én door faits divers zoals de rode kaart van vandaag. Die zorgt er opnieuw voor dat we onszelf niet kunnen belonen.”

Wat zeg je tegen Benito Raman?

“Ik kan er niet om lachen. We hebben hard gewerkt, het is een lange week geweest en ik wil niet dat emotie mijn reactie overheerst, maar ik moet hier wel over nadenken. Uiteraard is dit iets wat bepalend is. Ik ga mijn spelers nooit in de steek laten. Ik moet doen wat goed is voor deze groep en de progressie van deze groep. Als ik nu alles zou zeggen wat ik denk, zou dat niet ideaal zijn.”

Was je tevreden over de kwaliteit van het spel in de nieuwe veldbezetting, los van de kansen?

“Voetballend is er nooit echt een probleem geweest dit seizoen. Je hebt bepaalde wedstrijden waarin je minder kansen creëert dan andere, maar daaraan lag het in deze match niet. De veldbezetting heeft ervoor gezorgd dat we hoog druk konden zetten en de bal hoog recupereren. Daardoor kon er iets sneller een bepalende actie komen, ofwel voor ons, ofwel voor Kortrijk. Ik verwachtte vooral meer diepgang in de eerste helft en een hoger tempo aan de bal op het middenveld. In de tweede helft was dat al veel beter, vandaar ook mijn frustratie om die rode kaart. Ik had mijn rug al gedraaid naar die actie en plots moest er een speler van het veld. Dat is als coach vrij vervelend.”

Begrijp je de groeiende frustratie van de fans?

“Ik ben hier van mijn zesde, ik begrijp vrij goed wat de verwachtingen zijn. Maar de reactie van de fans heb ik niet onder controle. Wat ik wél onder controle heb, is hoe de jongens voetballen en toeleven naar de wedstrijd. Ik neem de verantwoordelijkheid over de resultaten. Het heeft geen zin om na zo’n wedstrijd door te gaan over hoe we ons voelen, want ik voel net hetzelfde.”

Begrijp je dat jouw positie stilaan in vraag gesteld wordt?

“Die druk is een privilege voor mij. Ik ben coach geworden om die druk te hebben en om die druk te voelen. Elke coach die min of meer succesvol is, moet altijd door zo’n periode, dat verandert niets aan mijn ingesteldheid. Ik ga morgen niet plots de verzuurde coach van Anderlecht worden. Neen, Ik ben gemotiveerd en ben gefocust op de taak die voor mij ligt.”

Die mindere periode blijft wel aanslepen, is dat niet vervelend voor jou?

“Ik vind het vooral vervelend voor de jongens. Ik zie hen elke dag op training en ik weet dat ze zich voor honderd procent inzetten. Ik vind het vervelend voor de staf. We kloppen uren die je legaal niet in een contract kan gieten. We zijn er constant mee bezig en het is vervelend dat we niet krijgen waarvoor we werken.”

Vind je zelf dat je als coach, als staf, als spelersgroep voldoende brengt? Is wat dit Anderlecht vandaag biedt, voldoende?

“Wat is voldoende? Resultaten bepalen alles. Het bepaalt de teneur in de perszaal en het bepaalt de vragen. Wat gebeurt in de beide strafschopgebieden is onvoldoende. Het zou voor mij een probleem zijn als we geen kansen creëren, maar dat is niet het geval.”

