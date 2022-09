Hugo Camps neemt afscheid van de ‘rebel met een pochet’: “Ik heb niets meer”, zei hij na de dood van zijn vrouw

De laatste keer dat we elkaar zagen, bleef hij nog even in het deurgat drentelen. Hij had nog iets te zeggen. “Copain, gij hebt ons moederke ook gekend. Iedere dag lag een propere caleçon klaar. Ze was alleen met mij bezig. Ook toen ze het zelf moeilijk had na dat verschrikkelijk auto-ongeluk. Soms denk ik: ik heb mijn Marie-Louise veel tekortgedaan. Wij mannen geloven wat te makkelijk dat een bankrekening alles oplost.” Met de jaren was de 91-jarige Michel Verschueren mild en zacht geworden. Zowel voor zichzelf, zijn naasten als voor de medewerkers van Anderlecht. De legendarische manager van Anderlecht voelde zich buitengesloten. Na de dood van zijn vrouw Marie-Louise zei hij : “Ik heb niets meer.”