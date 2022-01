Hoedt en Verschaeren zwaar ontgoocheld: “We doen het onszelf weer aan”

“We doen het onszelf weer aan”, vertelt Hoedt aan Eleven Sports. “We domineren Standard. Alleen waren wij niet in staat om de match te killen. Terwijl die kansen er wel waren. Hetzelfde euvel als in het begin van dit seizoen. We missen gewoon te veel mogelijkheden. We moesten deze wedstrijd altijd op slot gooien.”

Gomez lag met een foute pass aan de basis van de 1-1. “Kan gebeuren. Alleen valt het op een ongelukkig moment. Maar we mogen niets slecht zeggen over Gomez. Hij speelt een fantastisch seizoen. Dat als jonge gast. Het hoort erbij, hij zal hier uit leren.” Hoedt besluit: “Kijk, we mogen ook niet te negatief spelen. We spelen goed. Maar deze wedstrijd hadden we gewoon moeten uitspelen.”

Yari Verschaeren velde eenzelfde oordeel. “Ik ben zwaar teleurgesteld. We hadden het in eigen handen en moesten dit gewoon afmaken. De laatste pass ontbrak vaak. En we waren een beetje te slordig voor doel. We hadden zó'n honger om 2022 goed te starten. Helaas heeft mijn doelpunt niet veel opgeleverd.”

