Hoe verloopt zijn revalidatie en kan Verschaeren nog op hetzelfde niveau terugkeren? Specialist over het gevreesde kruisbandletsel

Anderlecht staakt juridische strijd om linksach­ter Harry Toffolo

Anderlecht ziet af van de juridische strijd om Harry Toffolo. De 27-jarige Engelse linksback was in januari rond met paars-wit, maar Nottingham ondertekende de overeenkomst ondanks het akkoord niet. Anderlecht stapte daarop eerst naar de FIFA en later naar het TAS in Lausanne, maar heeft nu beslist om de tijdrovende procedureslag te staken.