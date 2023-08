Hoe RSCA en Union met Rits een “kuisvrouw” in huis willen halen: “Hij heeft in België z’n plaats bij elke topclub”

Na 0-6-ver­lies tegen Sparta Praag en met galamatch tegen Ajax in het verschiet: wat zijn de pijnpunten van Anderlecht?

Dramatiseren is zinloos. Hoe onbehaaglijk ook het gevoel na een 0-6-nederlaag, een oefenwedstrijd blijft wat het is. Een kans om dingen uit te proberen. Voor grote conclusies is het dan ook veel te vroeg, al legde de afsluiter van de stage, tegen Sparta Praag, in Oostenrijk een aantal pijnpunten bloot bij Sporting Anderlecht. We lijsten ze op.