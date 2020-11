Hoe Percy Tau het begin van alle gevaar is bij Anderlecht, Kompany: “Hij is een leider”

Jupiler Pro League Verschae­ren: “Na de 2-1 speelden we plots ons spel niet meer. Da’s niet de bedoeling, denk ik”

19 oktober Doelpunt én opvallende rol als centrale middenvelder voor Yari Verschaeren. De Rode Duivel was tevreden met zijn prestatie, maar baalde over het resultaat. “Persoonlijk ging het wel goed. Ik was, zeker voor rust, vaak aan de bal en probeerde ook regelmatig in de box te komen. Met die goal als resultaat. Op het einde zat ik er wat door, maar ik voel wel dat ik beter en sterker aan het worden ben.” Toch gaf paars-wit dus opnieuw een bonus uit handen. “We moeten op zulke momenten meer communiceren, slimmer zijn. Na de 2-1 speelden we ons spel niet meer en dat is niet de bedoeling, denk ik. We mogen niet panikeren. Ik vind niet dat dit de verantwoordelijkheid van de coach is. Er stonden genoeg ervaren spelers op het veld om dit zélf op te lossen.”