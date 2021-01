Hoe Anderlecht in alle stilte zijn licentie redde: aandeelhouders vinden eerste akkoord over kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro

AnderlechtOp Anderlecht is een eerste stap in de goede richting gezet om uit de financieel precaire situatie te klauteren. De aandeelhouders hebben gisteren een akkoord gevonden over een eerste kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro, waardoor “de licentie verzekerd is”, dixit Etienne Davignon.

Anderlecht leeft al maanden in woelig water, met een schuldenberg die inmiddels ongeveer 100 miljoen euro bedraagt en aandeelhouders die verschillende belangen hadden. De gesprekken over een herstelplan tussen enerzijds Marc Coucke en anderzijds de B-aandeelhouders sleepten aan, maar een oplossing drong zich stilaan op, aangezien de volgende weken beslist wordt over de licenties voor het profvoetbal. RSCA leek een risicopatiënt te gaan worden, tenzij de aandeelhouders alsnog tot een vergelijk zouden komen. Dat is gisteravond laat effectief gebeurd.

“We hebben een akkoord”, aldus Etienne Davignon, één van de minderheidsaandeelhouders, over de Raad van Bestuur die gisteren plaatsvond. “Wij zullen een gezamenlijke financiële inspanning leveren, die evenredig verdeeld wordt over de aandeelhouders. We zullen voldoen aan de vereisten van de federaties, alles is in orde. De licentie is verzekerd. We zullen die straks krijgen, dat kan niet anders.”

Voor deze eerste stap in de goede richting heeft Anderlecht geen externe hulp nodig. “Er komen geen nieuwe investeerders bij”, benadrukt Davignon, die samen met Michael Verschueren de meest constructieve B-aandeelhouder was. “Het is niet uitgesloten dat dat de volgende jaren verandert, maar het is ook geen zekerheid.”

Er ligt sinds vorig jaar al een herstelplan van 70 miljoen euro op tafel in het Lotto Park. Daarin is sprake van een kapitaalsverhoging. Die komt er nu nog niet — de overeenkomst van gisteravond moet Anderlecht volgens Davignon op korte termijn door woelig water loodsen — maar alle partijen blijven daarover wel in gesprek. Extra ingrepen vanuit het herstelplan zullen nodig zijn, wil Anderlecht rustig bouwen aan de toekomst.

De voorbije weken waren complex voor het huidige management. Anderlecht had in de zomer slechts vier miljoen euro om transfers te doen. In de winter waren er zelfs geen middelen — integendeel, er moest eerst afgeslankt worden — maar de fans mogen na gisteren hoop koesteren dat Anderlecht na verloop van tijd weer iets meer slagkrachtig zal worden. Dan nog is evenwel voorzichtigheid geboden: Anderlecht zal het zich niet kunnen permitteren om de komende jaren centen door ramen en deuren te smijten.

Nog dit: in een interview met deze krant zegt sportmanager Peter Verbeke dat het het doel moet zijn om de top vier te halen, om zo Europees voetbal af te dwingen. Lukt dat, dan zou ook die prestatie RSCA helpen om financiële reserves op te bouwen.

