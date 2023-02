Historisch: geen enkele keeper deed laatste 35 (!) jaar beter dan Anderlecht-held Bart Verbruggen

De held van de paars-witte natie? Doelman Bart Verbruggen. Hij moest zich in de penaltyreeks geen enkele keer omdraaien en loodste zo Anderlecht naar de volgende ronde van de Conference League . Extra fraai: de Nederlander is de eerste doelman in 35 (!) jaar die geen goal slikt in een shoot-out van een Europese competitie. “Of ik nu een specialist ben? Laat ons daar nog één match mee wachten.”

KIJK. Matchwinnaar Verbruggen: “Als we elke keer met penalty’s doorstoten, hoor je mij niet klagen”

“Freed from desire.”

De DJ in het Lotto Park trok de boxen helemaal open. Het supporterslegioen van Anderlecht achter doel bouwde een feestje. De spelers sprongen en dansten.

Bart Verbruggen mengde zich niet in dat feestgedruis. Hij hield het bij een meer bescheiden applausje. Is hij te bescheiden voor. Maar dat hoefde hij even niet te zijn.

Dankzij hem staat Anderlecht in de volgende ronde. Na 120 minuten stond het 2-1 in het voordeel van Anderlecht, maar na het resultaat van de heenmatch betekende dat strafschoppen. Een loting. Dan wordt er altijd gekeken naar de doelmannen. Twee Nederlanders. Verbruggen versus Padt.

De doelman van RSCA koos meteen de juiste hoek bij de poging van Pipa. “Dat gaf snel vertrouwen, maar ik moest kalm blijven”, aldus Verbruggen achteraf. “Het was ook gewoon een signaal naar de jongens die nog moeten trappen. Na één redding is de wedstrijd niet gedaan, en na twee ook niet. Ik probeerde ook rust uit te stralen naar m’n ploeggenoten die nog moesten trappen.” Nadien volgden Yankov en Naressi, maar telkens zat Verbruggen erbij. De penalty’s waren niet van de beste makelij, maar hij koos wel telkens de juiste hoek. “Na die derde redding kwam toch het besef: ‘als Yari deze scoort, winnen we’. Gelukkig deed hij dat. Super.”

Riemer kondigde al aan dat ze bij Anderlecht op strafschoppen hadden gewerkt, en ook Verbruggen had z’n opzoekwerk gedaan. “Het is altijd een combinatie van weten en lezen. De hele staf is er enorm mee bezig, en zij geven eigenschappen mee van hun strafschopnemers. Hoe ze trappen, waar ze in het verleden al trapten... Dit is een teamprestatie. Bij een paar jongens had ik wel een vermoeden, maar zeker ben je nooit.”

Verbruggen is dankzij die drie reddingen de eerste doelman in 35 jaar die in een Europese competitie alle penalty’s van een shoot-out stopt. “Drie strafschoppen stoppen, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, grijnsde hij dan ook logischerwijs. Gelukkig schoten onze jongens ze alle drie wel binnen, anders had je er niet zo veel aan. Je hoopt natuurlijk dat je het voor penalty’s al af kan maken, maar langs de andere kant kan ik hier ook wel van genieten. En zeker als de fans dan achteraf je naam scanderen. Het was de eerste keer om dit ten volle te mogen ervaren, en die steun waardeer ik heel erg. Dan wil je die fans wat teruggeven.”

Na de bekermatch tegen Lierse is het de tweede keer dat Anderlecht aan het langste eind trekt in een penaltyreeks met Verbruggen tussen de palen. Maar om hem nu meteen tot specialist te bombarderen, daar wil de Nederlander liefst nog even mee wachten. “Die vraag kreeg ik ook na Lierse. Toen zei ik ‘nee’. (denkt na) Geef me nog één keer om me te bewijzen, daarna mag je me misschien een specialist noemen. Ik ben blij dat ik nu twee penaltyreeksen heb mogen doen, en twee keer als winnaar van het veld ben gestapt. Trouwens: tegen Lierse lukte het pas na tien penalty’s. (lacht) Nee, ik ben blij dat ik het team zo kan helpen. Als we elke ronde van de Conference League met penalty’s doorkomen, hoor je mij niet klagen. Wie ik nu hoop te loten? Dat maakt me niets uit, laat ze maar komen.

“Of ik de beelden nog ga herbekijken voor het slapengaan? Dat denk ik niet. Ik vermoed dat ik het al moeilijk genoeg zal hebben om in slaap te vallen. Adrenaline houdt je wakker, en vandaag heb ik dat wel wat extra dan anders. (grijnst) En zondag wacht alweer een zeer moeilijke wedstrijd.”

