“Hij past perfect bij de speelstijl die we introduceren”: Anderlecht betaalt ruim 4 miljoen voor Deense winger Dreyer

Dreyer is tweevoudig Deens international en scoorde dit seizoen acht keer in zestien matchen in de Deense eerste klasse. Hij behoorde in de Superligaen tot een van de beste spelers. Zijn manier van voetballen past in de speelstijl die CEO Sports Fredberg en coach Riemer voor ogen hebben.

“Dit was een unieke kans om een ​​speler als Anders binnen te halen”, zegt Fredberg. “Anders is een teamspeler, hij kan beslissend zijn en heeft veel individuele kwaliteiten. Als hardwerkende en slimme speler is hij net zo goed zonder de bal. Hij is jong, maar hij heeft al heel wat ervaring. En bovenal passen zijn kwaliteiten perfect bij de speelstijl die we bij de club introduceren. We hebben Anders leren kennen als een heel goed mens met een goede mentaliteit, wat ook voor ons belangrijk is.” Dreyer speelde eerder onder meer voor het Schotse St. Mirren, het Engelse Brighton, het Nederlandse Heerenveen en het Russische Rubin Kazan.