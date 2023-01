“Hij heeft de club honderden miljoenen opgebracht”: Leander Dendoncker en andere ex-spelers over het vertrek van Jean Kindermans

Anderlecht Veldman wacht op duidelijk­heid over toekomst: “Tijdens WK-break bekijken wat beste oplossing is voor Anderlecht”

Overklast door de leider. Anderlecht was kansloos tegen een oppermachtig Genk. Was dit de laatste wedstrijd van Robin Veldman als T1? Aan het bestuur om snel duidelijkheid te scheppen. “Als ik terugkeer naar de Futures, dan is dat met plezier.”

14 november