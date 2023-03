“Hij baalt en vloekt”: het drama van Yari Verschaeren door de ogen van zijn moeder en een kniespecialist

AnderlechtGeen kwartfinale van de Conference League, geen EK voor beloften. De wereld van Yari Verschaeren (21) stortte even in toen hij het zware verdict kreeg. Een kruisbandletsel houdt de speler van Anderlecht negen maanden, tot 2024, aan de kant. Moeder Carin en een knie-expert getuigen over de impact en de revalidatie. En nu Verschaeren out is, wat zijn de alternatieven voor Riemer?