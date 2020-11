Het speciale verhaal van Hannes Delcroix, die tegen z’n ex-club Beerschot speelt (en deze zomer bijna weg was bij Anderlecht)

Anderlecht Ook persoon­lijk leven van 18-jarige Doku verandert drastisch: “Voor mama wordt het wel lastig”

6 oktober De Grote Sprong, met Jérémy Doku. De stap naar Stade Rennes is niet alleen sportief groot, maar ook op persoonlijk vlak zal het leven van de 18-jarige winger radicaal veranderen. Aan woord is zijn broer Jefferson, die zijn leven in België opgeeft en mee verhuist naar Rennes: “Dat heb ik over voor m’n broertje.”