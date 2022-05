Het seizoen van Vincent Kompany, of hoe hij langzaam zijn krediet verloor bij Anderlecht

Anderlecht Vincent Kompany is niet langer trainer van Anderlecht . Volgens het bestuur zat er met het beschikbare spelersmateriaal meer in. RSCA miste dit seizoen wel wat afspraken. Denk maar aan de verloren bekerfinale of de burenduels tegen Union. Een overzicht.

25 juli 2021: Meteen onderuit tegen stadsgenoot

Een heerlijk zonnetje, opnieuw fans in het Lotto Park en de eerste Brusselse derby in 48 jaar. Anderlecht-Union moet een heerlijke opener worden voor paars-wit. Want verliezen tegen de promovendus, dat zal wel niet zeker? Uiteraard blijkt later dat Union Saint-Gilloise ‘niet zomaar’ een promovendus is, maar de nederlaag op de openingsspeeldag is toch een zeer pijnlijke. Vooral achterin is RSCA kwetsbaar, Union - veel scherper - straft twee blunders af. 1-3. Een start in mineur voor paars-wit, dat meteen achter de feiten aanholt.

Anderlecht zal dit seizoen overigens alle vier de matchen tegen de stadsgenoot verliezen.

VIDEO. Samenvatting Anderlecht-Union

26 augustus 2021: Europese uitschakeling tegen Vitesse

Na drie seizoenen zonder mag paars-wit eindelijk nog eens opdraven op het Europese toneel. Enkel het Nederlandse Vitesse scheidt Anderlecht nog van de groepsfase van de Conference League. Een 2-1-nederlaag, en vooral een ontluisterende prestatie, doorprikken die eerste doelstelling. Een mokerslag voor Anderlecht, zowel financieel als sportief. Kompany houdt het achteraf enkel op ‘vervelend’ en ‘ontgoochelend’. “Binnen een paar dagen is er alweer een nieuwe match. Hoe veel pijn het ook doet, deze deur moet snel gesloten worden.”

VIDEO. Kompany na de nederlaag bij Vitesse

21 november 2021: Magere 22 op 45

Anderlecht wint tussen eind september en eind november amper één van zijn zeven competitiewedstrijden, Kompany en de zijnen zijn (nipt) gebuisd na 15 speeldagen. Ook het aanhoudende bankzittersstatuut van Lior Refaelov roept vragen op. Voor het eerst duiken er geruchten over een mogelijk ontslag van Kompany op. De coach herhaalt meermaals dat “druk een privilege is” en “eigen is aan Anderlecht.” Paars-wit komt, mét Refaelov, uiteindelijk boven water en pakt 16 op 18 voor de winterstop en plaatst zich voor de halve finales van de beker.

10 april 2022: Moeizaam naar Champions’ play-offs

Tussen speeldag 21 en 30 staat de recordkampioen op een vierde stek, die recht geeft op een ticket voor de Champions’ play-offs. Maar met de streep in zicht begint Anderlecht te wankelen. Vooral de nederlaag tegen grote concurrent AA Gent staat niet in het script. RSCA mist de kansen, Tissoudali straft dat genadeloos af. Anderlecht plots op stek vijf - paniek in het Park. Omdat de Buffalo’s een speeldag later punten verspelen, hebben Kompany en co. op de slotspeeldag alsnog alles in handen. Winst tegen Kortrijk en PO1 is een feit.

De match in het Guldensporenstadion loopt erg moeizaam. RSCA komt op achterstand, bibbert en beeft, maar wint met 2-3. De vreugde is immens. Kompany: “In mijn tijd had Anderlecht een budget dat twee keer hoger lag dan dat van de concurrentie. We hadden drie, vier Gouden Schoenen in de ploeg. Die tijden zijn veranderd. We zijn op de terugweg, maar nog steeds aan het bouwen. Dan moeten we durven genieten van deze momenten.”

Volledig scherm Kompany en Anderlecht vieren op Kortrijk. © BELGA

18 april 2022: Prijs blijft uit na verloren bekerfinale

18 april 2022, de dag van de bekerfinale tegen AA Gent, moet de dag worden dat Anderlecht zijn eerste prijs pakt in vijf jaar. Maar paars-wit stelt teleur. Vooral offensief geeft het niet thuis. Nadat het in het laatste kwart van de match meermaals ontsnapt, verliest het na een strafschoppenreeks. “Dit was niet het Anderlecht dat je verwacht in een bekerfinale. Op de dag dat het voor het eerst in vijf jaar nog eens een prijs kon winnen. En daar draait het toch om. Zeker bij een club als Anderlecht”, blikt onze huisanalist Marc Degryse in zijn analyse somber terug.

Vincent Kompany is ontgoocheld, maar blijft er rustig onder: “Dit doet niets af aan ons werk en de progressie die we dit seizoen als club hebben gemaakt. Het is belangrijk dat we nu regelmatiger in een positie komen om een prijs te kúnnen winnen. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken ook. Ons moment komt. Wacht maar.”

VIDEO. Kompany na de verloren bekerfinale

15 mei 2022: Nederlaag tegen Union om plek twee

In de Champions’ play-offs rekent Anderlecht met Antwerp af voor de derde plaats. Ook de tweede plek is nog mogelijk, maar dan moet het wel op de voorlaatste speeldag winnen van Union. “Waarom niet gaan voor die tweede plek?”, klinkt het in koor. Thuis dan nog. Het moet een revanche zijn voor die eerdere 0/9 tegen Union.

De start van de match doet terugdenken aan speeldag 1 in de Champions’ play-offs: Union-Anderlecht. Al na 12 minuten lag Anderlecht toen na twee tegentreffers tegen het canvas. Enkele weken later is het weer van dat: al na twee minuten staat het 0-1 na een goal van Mitoma. Alweer te laks gestart. En niet lerend uit de fouten, want meteen na rust zorgt Undav voor de doodsteek. Geen plek twee, geen voorrondes van de Champions League. Wel voorrondes van de Conference League, waardoor RSCA niet zeker is van Europees voetbal tot Nieuwjaar.